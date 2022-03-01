Вашингтон, , 17:41 — REGNUM Белый дом отказал советникам экс-президента США Дональда Трампа в предоставлении исполнительных привилегий, что могло бы освободить их от необходимости давать показания комитету Конгресса, который ведет расследование протестов 6 января 2021 года, сообщает 1 марта Reuters.

Белый дом Jiang Dong-Qin

Юрист Белого дома уведомил бывшего торгового советника Трампа Питера Наварро и адвоката Майкла Флинна, бывшего первого советника Трампа по национальной безопасности, что нынешний глава Белого дома Джо Байден постановил, что в данной ситуации исполнительная привилегия не отвечает национальным интересам.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября Дональд Трамп заявил, что администрация США стремится использовать произошедший 6 января штурм Капитолия для давления на него и замалчивания своих ошибок.

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