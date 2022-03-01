Рязань, 1 марта 2022, 17:12 — REGNUM По согласованию со специалистами Роспотребнадзора с 28 февраля действует решение об отмене системы QR-кодов для посещения гражданами общественных мест в Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 1 марта в пресс-службе правительства региона.
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Благодаря улучшению ситуации с COVID-19 рязанцы смогут беспрепятственно посещать учреждения досуга, спортивные объекты, предприятия общественного питания и другие общественные места.
В Рязани работает Единый центр вакцинации, в нём ежедневно могут прививаться до 1 500 человек.