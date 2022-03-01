Ташкент, 1 марта 2022, 16:59 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сейчас проводит совещание по вопросам поддержки женщин, сообщает 1 марта пресс-служба президента Узбекистана.
«Как известно, с первых дней своей деятельности мы обозначили вопрос облегчения жизни женщин, обеспечения их прав и интересов, а также повышения их экономической, социальной и политической активности», — сказал президент в начале совещания.
Он указал, что «несомненно, наша благополучная жизнь сегодня и наше светлое будущее зависят от женщин, которые являются опорой семьи и общества, изяществом и красотой нашей жизни».
Президент подчеркнул, что «исходя из этого, мы приняли ряд важных законов, указов и решений». Он привел несколько цифр о проделанной работе в этом направлении.
В частности, в 2021 году выделено два триллиона сумов (один доллар — 10 840 сумов) кредитов и субсидий по более чем 200 тысячам проектам в рамках Программы женского предпринимательства, 320 тысяч женщин трудоустроены на постоянную работу.
Также, социально-экономическая, медицинская, юридическая и психологическая помощь оказана около 900 тысячам женщин по системе «Женская тетрадь», запущенной в 2020 году.
Он также подчеркнул, что в 2021 году высокотехнологичные медицинские операции проведены бесплатно 1153 женщинам.
Совещание продолжается.
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