Волгоградская область, 23 января, 2008, 19:02 — ИА Регнум. В Волгоградской области индекс промышленного производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" в 2007 году составил почти 103% к уровню 2006 года.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации региона 23 января, индекс промышленного производства является показателем динамики объема промышленного производства.

Индекс производства электрооборудования вырос на 21%, транспортных средств - на 6,5%, металлургического производства - на 5,5%, обуви, кожи и изделий из нее - в 1,5 раза. На 40,5%увеличился объем выпуска трикотажных изделий, на 30,5% лакокрасочных материалов, на 19% - кирпичей, более чем в 2 раза - кранов на автомобильном ходу.

Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды за 2007 год превысил 105%.