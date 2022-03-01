Вашингтон, 1 марта, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Компания Colgate-Palmolive подняла цену на зубную пасту в США до $10 за тюбик, сообщает 1 марта Reuters.

Зубная паста

Генеральный директор компании Ноэл Уоллес заявил, что компания отнесла свою зубную пасту Optic White Pro Series к продуктам премиум-класса. Рост цены объясняется желанием производителя стимулировать рост прибыли в этом году.

Слова Уоллеса прозвучали на фоне того, как многие компании, занимающиеся производством потребительских товаров, резко повысили цены, чтобы компенсировать рост собственных расходов.

На фоне обострения конфликта вокруг Украины данная тенденция скорее всего продолжится.