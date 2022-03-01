Брюссель, 1 марта, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Экономика ЕС почувствует на себе «эффект» от антироссийских санкций, сообщила 1 марта на сессии Европейского парламента председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Jim Mattis Урсула фон дер Ляйен

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Комментируя санкции Брюсселя, введённые в отношении России из-за ситуации на Украине, фон дер Ляйен сказала, что меры воздействия ударят и по экономике Евросоюза.

При этом она заявила, что без санкций никак не обойтись и выразила уверенность, что так считают все европейцы, которые будто бы готовы платить, в том числе за «энергобезопасность».