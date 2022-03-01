Киев, 1 марта, 2022, 16:55 — ИА Регнум. О якобы зафиксированном заходе войск Белоруссии на территорию Украины сообщили 1 марта официальные лица Украины. Об этом же сообщили белорусские и украинские националистические СМИ. При этом официальный Минск такие сообщения опровергает.

Mil.by Белорусские артиллеристы

О прибытии якобы белорусских войск на территорию Черниговской области сообщили информационные ресурсы украинского парламента («Верховной Рады»), украинская государственная служба специальной связи и защиты информации, ряд других официальных источников и бульварных изданий. Представитель украинского регионального управления сил территориальной обороны «Север» Виталий Кириллов даже назвал направление движения колонны якобы белорусской армии — с Городни на Чернигов.

«Белоруссия вступила в войну. На Черниговщину зашли белорусские войска», — сообщают украинские националисты.

Кириллов указал на фиксацию якобы белорусской военной техники 1 марта. Однако некоторые издания (например, «Украинская правда») со ссылкой на пресс-службу оперативного командования «Север» добавили, что «присутствие белорусских войск в Черниговской области фиксируют уже третий день». Это же издание со ссылкой на тот же источник сообщило, что «в командовании добавили, что у белорусов слабый боевой дух, и они не желают воевать против украинцев».

Из якобы «белоруской» колонны в количестве 33 единиц якобы местные жители Михайло-Коцюбинского идентифицировали 11 установок «Град». В сообщениях других СМИ делается акцент на «белорусских» танках.

«Картошка в мундирах пожаловала. Белорусские войска вошли в Украину», — озаглавило свой материал одно из украинских изданий. Подзаголовок не менее симптоматичен: «Лукашенко, готовься принимать гробы».

Минобороны Белоруссии и Александр Лукашенко лично 1 марта в очередной раз опровергли сообщения о якобы кем-то зафиксированном пребывании белорусских военнослужащих на украинской территории. Ни единым доказательством обратного распространители дезинформации с Украины не располагают.