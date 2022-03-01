Пенза, , 16:59 — REGNUM В течение недели (21 — 27 февраля) в Пензенской области зарегистрирован 6941 случай ОРВИ, или 521,2 на 100 тыс. населения. Суммарная заболеваемость ниже уровня эпидпорога на 31,1%, сообщает 1 марта пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, динамика заболеваемости по сравнению к предыдущей неделе снизилась на 31,1%. Среди детей в общей структуре заболевших насчитывается 14,5%, неделей ранее — 12,9%.

В Пензе с 21 по 27 февраля подтвердили 3408 случаев ОРВИ, или 654,0 на 100 тыс. населения, что ниже уровня эпидпорога на 31,3%.

ИА REGNUM напоминает, за сутки в Пензенской области выявили 1681 случай заражения коронавирусом, выздоровели после лечения 1268 пациентов, умерли 11 носителей инфекции.

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