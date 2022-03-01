Москва, , 16:49 — REGNUM Сервис Netflix остановил работу над оригинальными российскими проектами. Об этом 1 марта сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», ссылаясь на свои источники.

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В работе у Netflix находилось четыре проекта российских режиссёров. Среди них сериал «Анна К» со Светланой Ходченковой, сериал с Александром Петровым производства компаний «Водород» и «Манки Стайл», сериал «Ничего особенного» с Юрой Борисовым, а также триллер «Зато» Дарьи Жук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2022 года Netflix отказался ретранслировать российские телеканалы. Речь идёт о 20 бесплатных каналах, которые сервис должен был транслировать в связи с российским законодательством.

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