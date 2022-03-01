Москва, , 17:01 — REGNUM Всего за несколько дней с начала специальной операции на Украине было выявлено 1,5 млн фейков, призванных демонизировать Россию. Об этом 1 марта заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Враньюс. Фейк. СМИ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если говорить о фейках, то за неделю выявлено 1,5 млн фейков о нашей операции и фейков, которые предназначены для внутреннего пользования», — сказал общественник.

Помимо этого, против России идет настоящая кибервойна, добавил член Общественной палаты России.

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