Москва, 1 марта, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Всего за несколько дней с начала специальной операции на Украине было выявлено 1,5 млн фейков, призванных демонизировать Россию. Об этом 1 марта заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Враньюс. Фейк. СМИ

«Если говорить о фейках, то за неделю выявлено 1,5 млн фейков о нашей операции и фейков, которые предназначены для внутреннего пользования», — сказал общественник.

Помимо этого, против России идет настоящая кибервойна, добавил член Общественной палаты России.