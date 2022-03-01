Киев, , 16:47 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба позвонил главе МИД Китая Ван И и попросил Пекин использовать его отношения с Москвой для «стабилизации» на Украине, сообщает 1 марта МИД Украины на своей странице в Facebook.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По утверждению украинского МИД, его китайский собеседник заявил о готовности способствовать урегулированию.

«Дмитрий Кулеба обратился с просьбой к Ван И использовать уровень отношений между Пекином и Москвой, чтобы заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против украинского народа», — указано в сообщении.

При этом в Киеве заявили, что Китай «дистанцируется» от решения России привести свою ядерную триаду в особый режим боевого дежурства.

Напомним, Вооруженные силы РФ, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят спецоперацию на территории Украины с целью демилитаризации и денацификации этой страны.

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