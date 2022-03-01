Москва, , 16:50 — REGNUM Британская группа Franz Ferdinand и американский коллектив The Killers отменили выступления в России. Информацию об этом опубликовал ТАСС 1 марта.

Franz Ferdinand Скриншот YouTube

Так, Franz Ferdinand отказались от проведения концерта 1 июля 2022 года в Москве из-за ситуации вокруг Украины. The Killers были заявлены в качестве одного из хедлайнеров московского фестиваля Park Live, запланированного на июль 2022 года, однако пропустят выступление по аналогичной причине.

Ранее от выступления в России отказался популярный вокалист Игги Поп (Джеймс Ньюэл Остерберг-младший). Причиной для подобного решения музыканта стало проведение спецоперации на территории Украины.

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