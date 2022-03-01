Брянск, 1 марта, 2022, 16:47 — ИА Регнум. В 2021 году в Брянске были отловлены более 1,1 тысячи безнадзорных собак, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 марта в пресс-службе администрации города.

Пресс-служба Брянской городской администрации Собаки в приюте

Ровно год назад в Брянске открылся участок временного содержания безнадзорных животных в Бежицком районе. На отлов и содержание бездомных собак власти выделили почти пять миллионов рублей, в общей сложности на эти средства в 2021 году было отловлено 1 141 животное. В приюте работают 10 человек, в вольерах на данный момент находятся 70 «постояльцев». За год на площадке временного содержания побывало 450 бездомных животных, новых хозяев обрели 74 собаки.

В 2022 году сотрудники дорожного управления, занимающиеся отловом животных, планируют отловить около 1 500 особей.