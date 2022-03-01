Ярославль, , 16:45 — REGNUM Ярославский областной суд отменил постановление Даниловского районного суда по уголовному делу полковника полиции Владимира Завражного, ставшего виновником ДТП со смертельным исходом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Ярославский областной суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября 2020 года полицейский «Форд Фокус» под управлением Владимира Завражного слетел с трассы и вылетел в кювет, перевернувшись. В салоне была 42-летняя пассажирка, которая получила травмы, а позднее скончалось в больнице. Экспертиза показала, что полковник был пьян.

30 декабря 2021 года районным судом уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон. Однако прокурор обжаловал это решение в областном суде, который отменил постановление «в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона». Дело будет рассмотрено судом заново.

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