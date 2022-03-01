Воронеж, 1 марта 2022, 16:44 — REGNUM Власти Воронежской области приняли решение о смягчении антиковидных ограничений в регионе, сообщили 1 марта в пресс-службе облправительства.
В частности, принято решение о возобновлении фудкортов, также заполняемость концертных залов увеличится до 80%, а на спортсостязания будут пускать зрителей.
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Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта Роспотребнадзор рекомендовал снять все ограничения по коронавирус, за исключением масочного режима и усиленного режима дезинфекции в помещении.