Москва, , 16:42 — REGNUM На фармацевтическом рынке России производители и продавцы работают в плановом режиме, поскольку правительство выстроило эффективное регулирование цен, заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев («Единая Россия»).

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«Более 60% лекарственных препаратов, реализуемых в аптеках, являются лекарствами отечественного производства. Подавляющее большинство субстанций для производства лекарств в мире из Индии и Китая — наших стран союзников, выстроенная цепочка поставок сохраняется», — сказал он.

Кроме того, введенные на данный момент санкции не затрагивают вопросы фармацевтики и ее поставок.

«Даже в том случае, если Польша запретит проезд через свои территории, просто изменятся логистические маршруты. И что еще важно — если производитель какого-то препарата, не имеющего аналогов в стране, прекратит ввоз таких препаратов в Россию, то государство введет процедуру принудительного лицензирования для возможности производства этого лекарства в нашей стране», — пояснил парламентарий.

Евгений Нифантьев напомнил, что в 2014 году даже в условиях резкого роста курса валюты удалось сдержать цены на лекарства. Однако к дефициту лекарственных препаратов могут привести ажиотаж и паника.

«Если скупать лекарства на годы вперед, то можно спровоцировать нехватку средств в ряде сетей. В марте 2020 года был абсолютно непредсказуемый спрос на противовирусные и антибиотики. Но государству совместно с аптечными сетями и производителями тогда удалось сдержать ситуацию», — резюмировал депутат.