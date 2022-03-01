Москва, 1 марта, 2022, 16:41 — ИА Регнум. 52-летний немецкий специалист Маркус Гисдоль покинул пост главного тренера московского «Локомотива». Об этом 1 марта сообщили на официальном сайте команды.

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Также, как утверждает немецкое издание Bild, Гисдоль ушел из «Локомотива» из-за событий на Украине.

«Для меня футбольный тренер — лучшая работа в мире. Но я не могу заниматься своим призванием в стране, лидер которой несет ответственность за агрессивные действия в центре Европы. Это не соответствует моим ценностям, поэтому я незамедлительно ушел с поста тренера «Локомотива». Я не могу тренировать игроков в Москве, требовать профессионализма, а за несколько километров отдаются приказы, которые приносят страдания целому народу. Это мое личное решение, и я абсолютно убежден в нем», — цитирует Гисдоля издание Bild.

На данный момент «Локомотив», одержав семь побед, потерпев четыре поражения и набрав 28 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.