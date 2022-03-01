Ташкент, 1 марта, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Press-service.uz Встреча Шавката Мирзиёева с Реджепом Тайипом Эрдоганом

«В начале беседы глава Узбекистана тепло поздравил лидера Турции с днем рождения, искренне пожелав ему доброго здоровья, благополучия и больших успехов, а также мира и процветания дружественному турецкому народу», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе разговора были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, также с удовлетворением отмечено устойчивое и динамичное развитие узбекско-турецкого многопланового сотрудничества.

«Главы государств уделили особое внимание подготовке очередного заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня в городе Ташкенте. Состоялся также обмен мнениями по вопросам международной политики и взаимодействия в рамках региональных структур», — сообщает пресс-служба.