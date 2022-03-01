Кострома, , 16:46 — REGNUM Ученый совет Костромского государственного университета утвердил список кандидатов на должность ректора вуза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил проректор по стратегическим коммуникациям КГУ Владимир Смирнов.

Главный корпус Костромского государственного университета Наталья Диева © ИА REGNUM

Желание участвовать в выборах изъявил нынешний ректор вуза Александр Наумов, проректор по научной работе Владислав Груздев, заведующий кафедрой защиты информации института физико-математических и естественных наук Олег Щекочихин.

В дальнейшем список кандидатов согласуют с губернатором, советом ректоров Костромской области и аттестационной комиссией Минобрнауки. Затем в вузе состоится выборная конференция, на которой работники и студенты тайно проголосуют за кандидатов. Имя победителя предположительно станет известно летом 2022 года.