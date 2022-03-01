Три кандидата претендуют на пост ректора Костромского госуниверститета
Кострома, 1 марта, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Ученый совет Костромского государственного университета утвердил список кандидатов на должность ректора вуза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил проректор по стратегическим коммуникациям КГУ Владимир Смирнов.
Желание участвовать в выборах изъявил нынешний ректор вуза Александр Наумов, проректор по научной работе Владислав Груздев, заведующий кафедрой защиты информации института физико-математических и естественных наук Олег Щекочихин.
В дальнейшем список кандидатов согласуют с губернатором, советом ректоров Костромской области и аттестационной комиссией Минобрнауки. Затем в вузе состоится выборная конференция, на которой работники и студенты тайно проголосуют за кандидатов. Имя победителя предположительно станет известно летом 2022 года.