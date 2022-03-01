Иерусалим, 1 марта, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Израильский бизнесмен Лев Леваев, известный как «алмазный король», и его родные подали иск против мошенника Саймона Леваева (настоящее имя — Шимон Хают). Об этом 1 марта пишет E! News.

Фото из профиля Саймона Леваева в Instagram Саймон Леваев

Дочь Льва Леваева Чагит заявила, что многомиллионный иск направлен для того, чтобы Шимон Хают «предстал перед судом и получил заслуженный приговор». «Шимон Хают — мошенник, который украл личность нашей семьи и пытался использовать наше доброе имя, чтобы обмануть жертв на миллионы долларов», — говорит наследница состояния семьи Леваевых.

ИА REGNUM напоминает, что Саймон Леваев стал героем документального фильма Netflix «Аферист из Tinder». В картине три женщины обвиняли его в том, что он выдавал себя за сына Льва Леваева, а также обманул их на общую сумму в $10 млн.