Вашингтон, , 16:54 — REGNUM Президент США Джо Байден намерен обратиться к американским гражданам с речью о положении дел в Соединённых Штатах, сообщает 1 марта Reuters.

Джо Байден Michael Stokes

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На фоне ситуации на Украине Байден надеется воспользоваться ежегодным обращением, чтобы в очередной раз подчеркнуть, как важно для Штатов противостоять российскому лидеру Владимиру Путину. Глава Белого дома также затронет внутреннюю повестку дня, включая его закон об инвестициях в инфраструктуру.

«Каждая речь, посвященная положению дел в стране, отражает то, что происходит в данный момент. Президент подробно расскажет о том, какие усилия он предпринимает, чтобы сплотить мир и встать на защиту демократии», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Как сообщало ИА REGNUM, в США рейтинг популярности Джо Байдена продолжает падать, население настроено «глубоко пессимистично» и предпочитает, чтобы победу на предстоящих в ноябре промежуточных выборах одержали республиканцы.

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