Владимир, , 16:36 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 154 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Permkrai.ru

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1 марта выявлено 727 новых случаев заражения коронавирусом — на 67 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 136 тыс. 765 носителей вируса.

После выздоровления был выписан 93 тыс. 331 пациент, в том числе 598 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3212 человек. Подтверждено семь новых летальных случаев за последние сутки.