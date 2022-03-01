Петрозаводск, , 17:40 — REGNUM Литейный завод «Петрозаводскмаш» в Карелии нарастил количество заказов на внутреннем рынке после новых санкций Запада. Об этом 1 марта сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Литейный завод «Петрозаводскмаш» Vk.com/aparfenchikov

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По его словам, в условиях санкций, которые сейчас вводит Запад, в Карелии есть предприятия, которые твердо стоят на ногах. И первое из них — литейный завод «Петрозаводскмаш», который является на данный момент единственным в России предприятием, способным производить отливки из чугуна массой более 100 тонн.

«В связи с ограничением поставок из Европы количество заказов у завода по внутреннему российскому рынку значительно увеличится. Это серьезный импульс для всей нашей промышленности и решение вопроса импортозамещения», — заметил Парфенчиков.

По словам главы Карелии, завод осваивает новые виды продукции, основные поставки идут для предприятий «Трансмашхолдинга» — заводов Коломны и Пензы.

«В ближайшее время будет скорректирован формат мер поддержки бизнеса по увеличению оборотных средств. Это важно не только для Литейного завода, но и для других предприятий. Сейчас наша задача — извлекать пользу для страны, для нашей экономики», — резюмировал глава Карелии.