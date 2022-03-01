Казань, , 16:47 — REGNUM В Татарии за 2021 год за медицинской помощью по поводу повреждений, нанесенных животными, обратился 10 221 человек, что на 3,25% больше, чем годом ранее. В трех районах показатель повреждений от животных превышал республиканский в 1,5 и более раза: в Верхнеуслонском (543,5 на 100 тыс. населения), Спасском (506,1), Лаишевском (423,1). В январе 2022 года к врачам с повреждениями от животных обратилось 962 человека, что на 4,24% ниже показателя прошлого года. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Бешенство

За прошлый год в 16 муниципальных образованиях Татарии зарегистрировано 25 случаев бешенства среди животных, что ниже показателя 2020 года на 32%.

В январе 2022 года в трех муниципальных образованиях республики зарегистрировано три случая бешенства среди животных (два — у кошек и один случай — у собаки), тогда как за этот же период в прошлом году случаев бешенства зарегистрировано не было.

Наибольшее количество подтвержденных случаев бешенства в 2021 году выявили у собак — 10, или 40%, среди кошек зарегистрировано восемь случаев (32%), у крупного рогатого скота и лис — по три случая, один случай — у хорька (4%).

Ранее ИА REGNUM сообщало, летом 2021 года в Казани заработал первый мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак.

Читайте также: В Казани отловили более 4,3 тыс. бездомных собак