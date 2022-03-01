Ханты-Мансийск, 1 марта, 2022, 16:34 — ИА Регнум. В Югре до 31 марта 2022 года продлеваются существующие антиковидные ограничения. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Pixabay.com Кальян

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В частности, приостановлена работа детских игровых комнат, развлекательных центров для детей, развлекательных и досуговых заведений, а также оказание услуг по курению кальяна.

Продлён запрет на проведение массовых мероприятий регионального, межмуниципального и муниципального характера. Исключение — мероприятия, официально организованные органами государственной власти, местного самоуправления муниципалитетов Югры с участием до 50 человек.

При регистрации актов гражданского состояния одновременно в помещении могут находиться не более восьми человек.