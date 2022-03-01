Тбилиси, 1 марта, 2022, 16:33 — ИА Регнум. В Киеве считают, что руководство Грузии, отказываясь от антироссийских санкций, помогает России, поэтому Украина отозвала посла из Тбилиси. Об этом 1 февраля заявила на брифинге депутат грузинского парламента от партии «Лело» Саломе Самадашвили.

Цитата из м/ф «Жил-был пёс». Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР Истерика

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Депутат обвинила премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и членов правящей партии «Грузинская мечта» в недостаточно антироссийской позиции.

«Премьер-министр Гарибашвили и его большинство ожидают падения Киева. Именно так руководство Украины оценила позицию «Грузинской мечты», — заявила Самадашвили.

Она призвала грузинские власти хотя бы частично присоединиться к санкциям против России, которые объявили США и Евросоюз. По её мнению, это должно также защитить Грузию.

Напомним, ранее Гарибашвили отказался поддерживать санкции против России, которые повредят грузинской экономике. Он также опроверг заявления, что Россия несёт «угрозу» Грузии. 1 марта президент Украины Владимир Зеленский отозвал украинского посла из Тбилиси.