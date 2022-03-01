Москва, 1 марта, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Запад санкциями наносит удар по двум категориям граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта, об этом заявил депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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«(Принято решение) нанести удар по двум категориям людей. Первое — это средний класс. Это люди, которые почувствовали вкус потребления, и когда они сейчас проваливаются в бедность, они никогда этого провала не забудут и будут обижены на действующую власть — это внутренний конфликт, который создается финансовой экономической агрессией Запада», — отметил Делягин.

Вторая категория — олигархи, добавил он.