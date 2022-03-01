Санкт-Петербург, 1 марта, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Украинские дипломаты из генерального консульства в Санкт-Петербурге покинут Россию 2 марта. Об этом 1 марта «Интерфаксу» сообщил представитель МИД РФ в Петербурге Владимир Запевалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, сотрудники генконсульства уезжают по распоряжению министерства иностранных дел Украины.

«Их эвакуируют», — добавил Запевалов.

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений Киева с Москвой.