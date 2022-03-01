Белгород, , 16:33 — REGNUM До 8 марта продлено ограничение на работу международного аэропорта Белгорода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 марта в пресс-службе правительства региона.

Международный аэропорт «Белгород» Belgorodavia.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

Ограничение продлила Росавиация. Чтобы компенсировать отменённые авиарейсы с 24 февраля по 2 марта Юго-Восточная железная дорога запустила дополнительный поезд № 112 в Москву. По информации ЮВЖД, продление графика движения дополнительного поезда пока не планируется, поскольку наполняемость состава не превышает 40%. Однако, в случае увеличения пассажиропотока, будут назначены дополнительные составы на конкретные даты.

Аэропорт Белгорода закрыт с 24 февраля в связи с проведением специальной военной операции РФ по защите Донбасса.