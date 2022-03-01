Белгород, 1 марта, 2022, 16:33 — ИА Регнум. До 8 марта продлено ограничение на работу международного аэропорта Белгорода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 марта в пресс-службе правительства региона.

Belgorodavia.ru Международный аэропорт «Белгород»

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Ограничение продлила Росавиация. Чтобы компенсировать отменённые авиарейсы с 24 февраля по 2 марта Юго-Восточная железная дорога запустила дополнительный поезд № 112 в Москву. По информации ЮВЖД, продление графика движения дополнительного поезда пока не планируется, поскольку наполняемость состава не превышает 40%. Однако, в случае увеличения пассажиропотока, будут назначены дополнительные составы на конкретные даты.

Аэропорт Белгорода закрыт с 24 февраля в связи с проведением специальной военной операции РФ по защите Донбасса.