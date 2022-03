Вашингтон, , 16:49 — REGNUM Американские рэперы YG (Кинон Дэйкуон Рэй Джексон) и Moneybagg Yo (Демарио Дуэйн Уайт-младший) выступили на «Ночном шоу с Джимми Фэллоном». Премьера ролика состоялась на YouTube-канале программы 1 марта.

YG Скриншот YouTube

В рамках выпуска музыканты исполнили недавнюю композицию Scared Money. Примечательно, что для YG это выступление стало дебютным в рамках популярной программы.

Ранее YG и Moneybagg Yo уже сотрудничали друг с другом. Так, в коллекции совместных работ артистов имеются треки Curry Jersey и That's How I Do It.

