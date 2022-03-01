Москва, 1 марта, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП) сравнил заморозку международных резервов ЦБ с применением ядерного оружия, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.

Delyagin.ru Михаил Делягин

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«Заморозили доступные Западу международные резервы ЦБ — это финансовый аналог применения ядерного оружия», — сказал Делягин в ходе пресс-конференции в Москве.

Он обратил внимание на то, что Россию нельзя бомбить просто.

Но вводя такие санкции, «Запад решил закончить дело Гитлера», отметил парламентарий.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) запретило американским лицам осуществлять операции с российскими Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния (ФНБ), сообщается на сайте американского ведомства.

Евросоюз запрещает все транзакции с Банком России, замораживает международные резервы и готов отключить несколько банков от SWIFT.