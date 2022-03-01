Сана, , 16:26 — REGNUM Силы арабской коалиции по восстановлению мира в Йемене нанесли серию ударов по позициям повстанцев-хуситов. Об этом 1 марта сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на заявление спикера коалиции полковника Турки-аль-Малики.

ВВС ОАЭ Robert Sullivan

По его словам, за последние 24 часа авиация совершила серию вылетов, нанеся повстанцам существенные потери.

«За последние сутки силы коалиции провели 25 операций против хуситов в провинциях Хаджа и Мариб. Мы подтверждаем уничтожение 14 единиц военной техники и большие потери среди солдат противника в результате действий авиации», — заявил Турки аль-Малики.