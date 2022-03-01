Сана, 1 марта 2022, 16:26 — REGNUM Силы арабской коалиции по восстановлению мира в Йемене нанесли серию ударов по позициям повстанцев-хуситов. Об этом 1 марта сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на заявление спикера коалиции полковника Турки-аль-Малики.

ВВС ОАЭ
ВВС ОАЭ
Robert Sullivan

По его словам, за последние 24 часа авиация совершила серию вылетов, нанеся повстанцам существенные потери.

«За последние сутки силы коалиции провели 25 операций против хуситов в провинциях Хаджа и Мариб. Мы подтверждаем уничтожение 14 единиц военной техники и большие потери среди солдат противника в результате действий авиации», — заявил Турки аль-Малики.