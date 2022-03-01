Вашингтон, , 16:56 — REGNUM Компания, занимающая строительством газопровод «Северный поток — 2», обсуждает подачу заявления о банкротстве, сообщает 1 марта Reuters со ссылкой на источники.

Северный поток Иван Шилов © ИА REGNUM

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На прошлой неделе США объявили о новых санкциях против «Северного потока — 2».

Проектом занимается российская государственная компания Газпром, которая в прошлом году завершила строительство газопровода стоимостью $11 млрд.

Reuters получило информацию от двух источников на условиях анонимности. В данный момент переговоры о потенциальном банкротстве носят конфиденциальный характер. Компания обсуждает вараинты с финансовым консультантом. Процедура по оформлению банкротства в швейцарском суде может начаться уже на этой неделе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал газопровод «геополитическим оружием» и попросил от Германии гарантий продолжения транзита газа по территории Украины.

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