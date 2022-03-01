Самара, 1 марта, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Жительницу Самары оштрафовали на более 1,3 млн рублей за недекларирование наличных денежных средств. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба Самарской таможни.

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Сообщается, что правонарушение было выявлено самарскими таможенниками в «зеленом» коридоре на вылете из Самары.

Отмечается, что во время прохождения таможенного контроля женщина выбрала «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у неё денег, подлежащих таможенному декларированию.

По итогам проверки таможенники обнаружили в ручной клади женщины незадекларированную валюту в размере 80 000 долларов США, при пересчете по курсу валют более шести млн рублей.

Эта сумма значительно превысила разрешенную норму провоза денег без подачи пассажиркой таможенной декларации.

«В соответствии с таможенным кодексом Евразийского экономического союза, без декларирования разрешено провозить не более 10 000 долларов США в эквиваленте. В отношении гражданки было возбуждено дело по ст. 16.4 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств)», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что Красноглинский районный суд г. Самары назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 1 315 186 млн рублей.