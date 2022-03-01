Ташкент, , 16:19 — REGNUM В Ситуационном центре хокимията (мэрии) Ташкента состоялась встреча заместителя хокима (мэра) Ташкента — руководителя Департамента цифрового развития Сардора Абдуллаева с рабочей группой исполнительного органа государственной власти Душанбе во главе с техническим директором ГУП «Умный город» Бахромом Мансуровым. Об этом сообщает пресс-служба ташкентской мэрии.

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«Сардор Абдуллаев рассказал о программе «Цифровой Ташкент», включающей геопортал, геоаналитическую систему, модули для архитекторов и адресного реестра, муниципальные активы и систему «Халк назорати», — говорится в сообщении.

Заместитель мэра Ташкента также рассказал гостю об активной разработке «индекса комфортности населения», проводимой по поручению главы Узбекистана.

В свою очередь, Бахром Мансуров сообщил, что в настоящее время в столице Таджикистана идёт активная работа по строительству современных DATA‑ и ситуационного центров, развитию работы общественного транспорта, предусматривающей контроль пассажиропотока, расхода топлива и GPS-отслеживание маршрутов автобусов и троллейбусов, курсирующих в городе.

«В 50 школах Душанбе в тестовом режиме запущен аналог отечественной системы Kundalik (Дневник) — система E-Donish, которая поэтапно будет внедрена во всех школах города», — сказал Мансуров.

Сообщается, что представители таджикской стороны выразили заинтересованность в активном обмене опытом, изучении процесса внедрения систем «Ракамли Тошкент» (Цифровой Ташкент) и Kundalik, и возможных трудностях в данном процессе.