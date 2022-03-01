Вашингтон, , 16:16 — REGNUM Джейвон Уолтон присоединится к актёрскому составу третьего сезона шоу «Академия Амбрелла». Об этом артист рассказал в интервью изданию Esquire.

Джейвон Уолтон Скриншот видео на YouTube

«Люди будут думать, что мой персонаж — часть другой академии и все такое. Но это будет то, чего они на самом деле не ожидают», — рассказывает Уолтон. Других подробностей своей роли он не раскрыл.

ИА REGNUM напоминает, что Джейвон Уолтон получил популярность в 2019 году благодаря сериалу «Эйфория». Он исполнил роль Эштрея (Пепельницы).

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