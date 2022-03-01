Москва, , 16:16 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил отказаться от западных нововведений в сфере образования — ЕГЭ и деления на магистратуру и бакалавриат, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«…Показали желание уничтожить русский мир как цивилизацию, в этой связи необходимо принять серьезные меры в нашем образовании. Все западные нововведения в виде ЕГЭ, различного рода двухуровневого высшего образования, нужно вернуться к нормальной системе, которая доказала, что она лучшее в мире — советская система образования», — сказал Миронов в ходе пресс-конференции в Москве.

В целом, СРЗП поддерживает проведение специальной военной операции и предлагает свои меры на фоне роста давления на Россию — политические и экономические.

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