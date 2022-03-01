Бишкек, 1 марта, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Проект закона «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» позволит чиновникам в Киргизии легализовать свои незаконные доходы, скрыть от общественности все сведения о своих заработках, легитимизировать коррупцию и извлечение доходов от торговли людьми и эксплуатации детского труда. К такому выводу пришли эксперты правовой клиники «Адилет», проанализировав предлагаемый властями законопроект.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Юристы отмечают, что проектами законов предлагается легализовать активы путем добровольного декларирования всех доходов и имущества, добытых незаконным путем либо незадекларированных в установленном порядке.

«При этом те, кто легализует имущество, освобождаются от всех видов ответственности, в том числе и уголовной. А это означает, что сведения в декларациях о легализации не могут быть использованы в качестве доказательства в рамках уголовного дела в отношении коррумпированных чиновников», — уточнили они.

Также чиновникам больше не придётся отчитываться перед общественностью об источниках своих доходов, а поданные до вступления в силу этого закона декларации будут уничтожены.

Кроме того, предлагается ввести абсолютный запрет органам налоговой службы публиковать в официальном бюллетене сводные сведения о доходах, расходах и имуществе лиц, замещающих политические, специальные, высшие административные государственные должности и политические и высшие административные муниципальные должности, а также их близких родственников.

«Получается, что запрет на опубликование и обнародование сведений налагается абсолютно на всех государственных и муниципальных служащих. Это предложение никак не касается лиц, легализовавших свои доходы, так как их декларации подлежат уничтожению и физически не могут быть опубликованы», — поясняют эксперты.

Запрет налоговым органам на обнародовании сведений по декларациям всех государственных и муниципальных служащих противоречит требованиям Конституции в части открытости госорганов, органов местного самоуправления и их должностных лиц.

«Кроме того, освобождение от любой ответственности лиц, легализовавших доходы, полученные преступным путем, противоречит основополагающему принципу уголовного права о неотвратимости ответственности за совершенное преступление», — подчёркивают юристы «Адилета».