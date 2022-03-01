Белград, 1 марта, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Сербия не присоединится к антироссийским санкциям, но при этом на заседании Генеральной ассамблеи ООН проголосует за все документы, в которых осуждается «нарушение территориальной целостности Украины». Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 1 марта в разговоре с представителями сербских СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

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«Вчера у нас было девять голосований, восемь раз мы проголосовали «против», один раз «за». Сегодня будет еще одно голосование, где мы проголосуем «за». И так каждый день, в конце дня мне только сообщают цифры. Сербия присоединяется ко всем документам, которые касаются нарушения территориальной целостности, но к тем, в которых речь идет о санкциях, Сербия не присоединится. Хотя бы еще некоторое время, еще пару дней, пока я де-факто президент республики. Потом, когда вы выберете кого-то другого, там будет другая история», — процитировал портал Н1 слова президента Сербии.

Вучич добавил, что Сербия сталкивается с огромным давлением международного сообществ из-за нежелания присоединяться к санкциям против России. По его мнению, это лучше всего свидетельствует о том, как влиятельные страны относятся к праву других стран на принятие собственных решений.

«Я верю, что нам удастся выдержать давление и сохранить национальную гордость, но при этом избежать гнева больших стран, так как они этот гнев обычно потом выплёскивают на небольшие страны. Мы будем стараться защитить страну, но чтобы при этом сохранить лицо», — отметил Вучич.

Напомним, что ранее Сербия осудила «нарушение территориальной целостности Украины», но не присоединилась к санкциям против России. В начале апреля в Сербии пройдут президентские выборы. Одним из кандидатов будет действующий президент страны Александр Вучич.