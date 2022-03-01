Оберхофен-ам-Тунерзее, Швейцария, , 16:14 — REGNUM Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила представителей России и Белоруссии от соревнований до завершения текущего сезона. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба FIS.

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«Совет FIS принял единогласное решение в соответствии с рекомендациями МОК, согласно которому ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать ни в каких соревнованиях FIS любого уровня до конца сезона», — говорится в сообщении.

Напомним, 28 февраля FIS отказалась отстранять российских лыжников от участия в этапах Кубка мира.

1 марта президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники завершают сезон и отказываются от участия в оставшихся этапах Кубка мира.

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