Ярославль, 1 марта 2022, 16:12 — REGNUM Ярославский общественник Сергей Казанский предложил мэрии Ярославля отказаться от международных контактов на фоне санкций из-за конфликта на Украине. Об этом Казанский рассказал корреспонденту ИА REGNUM.
Речь об этом шла на встрече общественника с мэром Ярославля Владимиром Волковым. В бюджете Ярославля ежегодно выделяются средства на международные связи — в основном это культурные обмены с городами-побратимами. Ярославские коллективы ездили выступать за рубеж, вместе с ними путешествовали чиновники и депутаты.
По словам Казанского, аналогичное обращение он отправил и виро губернатора Ярославской области Михаилу Евраеву.