Ярославль, , 16:12 — REGNUM Ярославский общественник Сергей Казанский предложил мэрии Ярославля отказаться от международных контактов на фоне санкций из-за конфликта на Украине. Об этом Казанский рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Международное сотрудничество мэрии Ярославля City-yaroslavl.ru

Речь об этом шла на встрече общественника с мэром Ярославля Владимиром Волковым. В бюджете Ярославля ежегодно выделяются средства на международные связи — в основном это культурные обмены с городами-побратимами. Ярославские коллективы ездили выступать за рубеж, вместе с ними путешествовали чиновники и депутаты.

«Я попросил мэрию пересмотреть позицию по международному сотрудничеству, а деньги, заложенные на это, отправить на помощь жителям ЛНР и ДНР. Деньги заложены небольшие — на этот год около 900 тысяч рублей. Я вижу, что города-побратимы сегодня разрывают связи с нами. Я думаю, что нам тоже не надо кормить наших иностранных друзей и петь и плясать перед ними. Тем более, что сейчас это и невозможно», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Казанский.

По словам Казанского, аналогичное обращение он отправил и виро губернатора Ярославской области Михаилу Евраеву.