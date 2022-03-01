Брюссель, 1 марта, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Прежде чем обсуждать следующие шаги по вопросу заявки Киева на членство в Евросоюзе необходимо закончить войну на Украине. Об этом 1 марта заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Украина и ЕС

«Сегодня Евросоюз и Украина ближе, чем когда-либо. Впереди еще длинный путь, мы должны закончить эту войну, и мы должны обсудить следующие шаги», — цитирует ТАСС главу ЕК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский направил обращение с просьбой принять страну в ЕС. Главы МИД ряда стран Евросоюза эту идею поддержали. Власти США в свою очередь не уточнили, поддерживают ли они приём Украины в Евросоюз, и подчеркнули, что этот вопрос могут решить только страны — члены Евросоюза.

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При этом лидер итальянской партии «Действие» Карло Календа уверен, что в настоящее время Евросоюзу не следует принимать Украину в свои ряды, потому что это будет означать для ЕС войну с Россией.

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