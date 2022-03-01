Париж, , 16:08 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон продолжит обсуждение ситуации на Украине с лидерами Японии, Азербайджана, Финляндии, Литвы и Индии, сообщает Елисейский дворец.

Франция. Елисейский дворец Thomas Faivre-Duboz

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После беседы с премьер-министром Японии 1 марта глава Франции встретится с президентом Азербайджана. Эммануэль Макрон созвонился с президентом Финляндии. Затем глава государства встретится около 12:30 по местному времени с президентом Литвы, одной из трех прибалтийских стран, граничащих с Россией. Наконец, в 15:00 по местному времени Эммануэль Макрон проведет переговоры с премьер-министром Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, французский актер Жерар Депардье призвал «свернуть оружие и вести переговоры».

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