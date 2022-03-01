Москва, , 16:06 — REGNUM В издательстве «Концептуал» вышла в свет книга доктора исторических наук, профессора, председателя Научного совета Российского военно-исторического общества, политического обозревателя ИА REGNUM, члена Союза писателей России Анатолия Аркадьевича Кошкина «Русские Курилы. Острова противостояния».

Красные гвоздики Дарья Драй © ИА REGNUM

Книга представляет собой сборник статей автора по актуальным проблемам истории и современных российско-японских отношений, опубликованных в разное время на страницах ИА REGNUM.

Ниже публикуется предисловие к книге главного редактора ИА REGNUM Модеста Колерова.

НАША ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Великая Отечественная война СССР — главное событие в нашей Отечественной истории, в жизни нашего народа и нашего государства. День Победы 9 мая 1945 года, наряду с днём полёта в космос Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года, — центральный праздник во всей нашей жизни. Без 9 мая наша страна исчезла бы навсегда, а абсолютное большинство нашего русского народа, сейчас здесь живущее, просто бы не родилось, ибо наши деды и родители пали бы окончательной жертвой гитлеровского геноцида.

Национальное сознание привычно исторически измеряет себя от войны к войне, от распада государства к распаду, от восстановления к восстановлению. Нам, живущим сегодня, довелось пережить новое уничтожение Отечества в 1991 году. Это стало поначалу мирным возвращением к катастрофе 1941 года, когда половину европейской части страны занял враг, а так долго и трудно, так бесконечно дорого создававшаяся мирная жизнь была в одночасье разрушена.

Мои родители встретили войну 1941 года уже сознательными детьми — им тогда было 9 и 10 лет. И много рассказали мне о своём личном переживании войны и оккупации, в которой они провели, к счастью лишь один месяц в ходе упорной Битвы за Москву в 250-ти километрах к югу от столицы. Они видели, как враг грабил их семьи и скудное жильё, видели тела наших погибших воинов, видели публично повешенных оккупантами наших людей, переживали бомбардировки ближнего железнодорожного узла и бой наших солдат за их освобождение.

Вечная память нашему народу, который тогда поднялся на Великую Отечественную войну. Она сразу, уже только именем, стала в один ряд с Отечественной войной 1812 года, в которой наши войска, хоть и на краткое время, были вынуждены покинуть Москву.

Жившие в 1941 году наши люди могли помнить, как в годы Первой мировой войны (1914−1918 гг.) против всё той же агрессивной Германии — её тоже поначалу (даже в ранних советских документах!) называли Отечественной войной. Пока не рухнуло ведшее войну во главе России государство. И имя войны забылось. Потому что у рухнувшего, проигравшего государства, у погибающего Отечества не может быть победоносной Отечественной войны.

Но наша страна восстановилась под новым, красным знаменем. Под Красным знаменем она выжила в 1941 году и в 1945 году водрузила его над поверженным германским Рейхстагом в Берлине. Но война не кончилась в Берлине: по справедливости и по логике борьбы она продолжилась на Востоке, против союзника гитлеровской Германии — империалистической Японии. И только после победы уже над Японией наступил самый длительный в нашей истории мир. Только политическая и (уже неодолимая) историческая логика Сталина, учредившего для нашего народа две самые массовые боевые наградные медали — «За победу над Германией» и «За победу над Японией», создали нам в этом едином пространстве войны две отдельные победы (первая почитаема, вторую теперь политикански замалчивают, но борьба и за её почитание продолжается). Но, говоря по совести, обе эти войны и обе победы — одно целое, одна Отечественная война. И победа над Японией — тоже Великая Отечественная война, законная часть её. Это хорошо чувствовал Сталин, когда обратился к народу в связи с победой СССР над Японией, оживляя в мыслях исторически глубокий свой личный и поколенческий опыт, открыто и на деле опровергая популярную, но пустую фразу о том, что «у революционеров нет отечества».

3 сентября 1945 года Сталин ясно формулировал единство этих побед и этих войн, единство нашей национальной истории до и после революции в своём редком по эмоциональности и интимности историческом свидетельстве:

«Свою агрессию против нашей страны Япония начала еще в 1904 году во время русско-японской войны… Россия потерпела тогда поражение. Япония же воспользовалась поражением царской России для того, чтобы отхватить от России Южный Сахалин, утвердиться на Курильских островах и, таким образом, закрыть на замок для нашей страны на Востоке все выходы в океан — следовательно, также все выходы к портам советской Камчатки и советской Чукотки. Было ясно, что Япония ставит себе задачу отторгнуть от России весь ее Дальний Восток…

Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот этот день наступил. Сегодня Япония признала себя побежденной и подписала акт безоговорочной капитуляции. Это означает, что Южный Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому Союзу, и отныне они будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана и базой японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской агрессии…

И вот этот день наступил. Сегодня Япония признала себя побежденной и подписала Акт о безоговорочной капитуляции… Наш советский народ не жалел сил и труда во имя победы. Мы пережили тяжелые годы. Но теперь каждый из нас может сказать: мы победили. Отныне мы можем считать нашу отчизну избавленной от угрозы немецкого нашествия на западе и японского нашествия на востоке».

Сталин вряд ли мог тогда предполагать, что «японская агрессия» против нашей страны, военная, чудовищная, преступная практика которой была подавлена соединёнными усилиями СССР и его союзников во Второй мировой войне, продолжится в сфере политики, информации и подрывной работы. Совокупные усилия Японии в этих сферах угрожают нашей стране (по прямо названным Сталиным географическим направлениям!) по-прежнему, откровенно, цинично и прямо на наших глазах.

Мы многое потеряли с убийством СССР в 1991 году. Эта гибель нашей страны возбудила целые стаи шакалов помельче и вновь возбудила наших традиционных врагов покрупнее, которые поторопились поверить, что после СССР и Россия умерла, что теперь она будет безропотно подчиняться «мягкой силе» оккупантов, пока они не высосут её ресурсы и расчленят. Исторически, может быть, и недолго — всего около двадцати лет! — но для жизни последних поколений советских людей, на чьих глазах и внутри чьей жизни умерла их страна СССР, катастрофически долго оживала наша Россия, прежде чем она (вернее — её власть) снова смогла и захотела защищать свои исторические национальные интересы.

Народ же России, мы не переставали жить и бороться. Отныне мы живы и будем жить вместе с нашей Родиной, внутри её новых поколений — вечно. Первейшие же свидетельства того, как, прежде всего, духовно выжил наш народ, дают разностильные, но одинаково массовые (часто — на десятки тысяч опрошенных) и репрезентативные социологические опросы, которые все постсоветские годы и особенно усердно в последнее время, проводились в России. Опросы в итоге дают одинаковую картину абсолютного консенсуса в историческом сознании нашего народа по самым важным событиям в отечественной истории.

Первый и фундаментальный её пункт — Великая Победа 9 мая 1945 года: все годы и уже десятилетия социологических наблюдений, опросов дают примерно стабильные данные. Особенно в связи с новой и живой, подлинной народной традицией огромного праздничного шествия потомков победителей в Великой Отечественной войне с именами и фотографиями их предков (участников войны на фронте и в тылу) в руках, получившего точное название «Бессмертного полка». Так вот: доля верных наследников Дня Победы и сторонников (среди них — и непосредственных участников) «Бессмертного полка» колеблется все эти годы вокруг твёрдых 90% опрошенных.

Социологически кратно подтверждён и следующий факт: те же 90% неизменно поддерживают состоявшееся — при массовом энтузиазме всего нашего народного большинства — возвращение по итогам референдума 2014 года (с ещё большим результатом!) в состав матери-России героических Севастополя и Крыма.

Принципиально важно, наконец, и то, что — также по актуальному многодесятитысячному опросу жителей России — более 90% жителей России категорически отвергают оживившиеся претензии Японии на Курильские острова и утверждают их неотъемлемую принадлежность России. Всё это — более чем общенациональный консенсус, непрерывно и неизменно стоящий выше социальных, этнических, партийных, культурных и прочих различий. Это живой голос нашей общей истории и нашего единого народа. Видеть этот консенсус, чувствовать его, отражать его, служить ему лично — высшее счастье.

Ещё важнее — ежедневно словом и делом вести принципиальную борьбу в защиту этого консенсуса: День Победы, Крым и Севастополь, Курилы. Уверен, что автор настоящей книги — опытнейший японист, исследователь и практик, неутомимый авторитетный публицист, доктор исторических наук Анатолий Аркадьевич Кошкин — полностью разделяет это счастье. Скажу больше: А.А. Кошкин стоит в самом первом ряду наших борцов за российские Курильские острова. За ним — общенациональный консенсус, за ним — Родина, за ним — наша вечная Россия, которая сквозь все гибели возрождается, как феникс.

М.А. Колеров, кандидат исторических наук, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса