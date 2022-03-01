Новая книга «Русские Курилы. Острова противостояния»
Москва, 1 марта, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В издательстве «Концептуал» вышла в свет книга доктора исторических наук, профессора, председателя Научного совета Российского военно-исторического общества, политического обозревателя ИА REGNUM, члена Союза писателей России Анатолия Аркадьевича Кошкина «Русские Курилы. Острова противостояния».
Книга представляет собой сборник статей автора по актуальным проблемам истории и современных российско-японских отношений, опубликованных в разное время на страницах ИА REGNUM.
Ниже публикуется предисловие к книге главного редактора ИА REGNUM Модеста Колерова.
НАША ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
Великая Отечественная война СССР — главное событие в нашей Отечественной истории, в жизни нашего народа и нашего государства. День Победы 9 мая 1945 года, наряду с днём полёта в космос Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года, — центральный праздник во всей нашей жизни. Без 9 мая наша страна исчезла бы навсегда, а абсолютное большинство нашего русского народа, сейчас здесь живущее, просто бы не родилось, ибо наши деды и родители пали бы окончательной жертвой гитлеровского геноцида.
Национальное сознание привычно исторически измеряет себя от войны к войне, от распада государства к распаду, от восстановления к восстановлению. Нам, живущим сегодня, довелось пережить новое уничтожение Отечества в 1991 году. Это стало поначалу мирным возвращением к катастрофе 1941 года, когда половину европейской части страны занял враг, а так долго и трудно, так бесконечно дорого создававшаяся мирная жизнь была в одночасье разрушена.
Мои родители встретили войну 1941 года уже сознательными детьми — им тогда было 9 и 10 лет. И много рассказали мне о своём личном переживании войны и оккупации, в которой они провели, к счастью, лишь один месяц в ходе упорной Битвы за Москву в 250 километрах к югу от столицы. Они видели, как враг грабил их семьи и скудное жильё, видели тела наших погибших воинов, видели публично повешенных оккупантами наших людей, переживали бомбардировки ближнего железнодорожного узла и бой наших солдат за их освобождение.
Вечная память нашему народу, который тогда поднялся на Великую Отечественную войну. Она сразу, уже только именем, стала в один ряд с Отечественной войной 1812 года, в которой наши войска, хоть и на краткое время, были вынуждены покинуть Москву.
Жившие в 1941 году наши люди могли помнить, как в годы Первой мировой войны (1914−1918 гг.) против всё той же агрессивной Германии — её тоже поначалу (даже в ранних советских документах!) называли Отечественной войной. Пока не рухнуло ведшее войну во главе России государство. И имя войны забылось. Потому что у рухнувшего, проигравшего государства, у погибающего Отечества не может быть победоносной Отечественной войны.
Но наша страна восстановилась под новым, красным знаменем. Под Красным знаменем она выжила в 1941 году и в 1945 году водрузила его над поверженным германским Рейхстагом в Берлине. Но война не кончилась в Берлине: по справедливости и по логике борьбы она продолжилась на Востоке, против союзника гитлеровской Германии — империалистической Японии. И только после победы уже над Японией наступил самый длительный в нашей истории мир. Только политическая и (уже неодолимая) историческая логика Сталина, учредившего для нашего народа две самые массовые боевые наградные медали — «За победу над Германией» и «За победу над Японией», создали нам в этом едином пространстве войны две отдельные победы (первая почитаема, вторую теперь политикански замалчивают, но борьба и за её почитание продолжается). Но, говоря по совести, обе эти войны и обе победы — одно целое, одна Отечественная война. И победа над Японией — тоже Великая Отечественная война, законная часть её. Это хорошо чувствовал Сталин, когда обратился к народу в связи с победой СССР над Японией, оживляя в мыслях исторически глубокий свой личный и поколенческий опыт, открыто и на деле опровергая популярную, но пустую фразу о том, что «у революционеров нет отечества».
3 сентября 1945 года Сталин ясно формулировал единство этих побед и этих войн, единство нашей национальной истории до и после революции в своём редком по эмоциональности и интимности историческом свидетельстве:
Сталин вряд ли мог тогда предполагать, что «японская агрессия» против нашей страны, военная, чудовищная, преступная практика которой была подавлена соединёнными усилиями СССР и его союзников во Второй мировой войне, продолжится в сфере политики, информации и подрывной работы. Совокупные усилия Японии в этих сферах угрожают нашей стране (по прямо названным Сталиным географическим направлениям!) по-прежнему, откровенно, цинично и прямо на наших глазах.
Мы многое потеряли с убийством СССР в 1991 году. Эта гибель нашей страны возбудила целые стаи шакалов помельче и вновь возбудила наших традиционных врагов покрупнее, которые поторопились поверить, что после СССР и Россия умерла, что теперь она будет безропотно подчиняться «мягкой силе» оккупантов, пока они не высосут её ресурсы и расчленят. Исторически, может быть, и недолго — всего около двадцати лет! — но для жизни последних поколений советских людей, на чьих глазах и внутри чьей жизни умерла их страна СССР, катастрофически долго оживала наша Россия, прежде чем она (вернее — её власть) снова смогла и захотела защищать свои исторические национальные интересы.
Народ же России, мы не переставали жить и бороться. Отныне мы живы и будем жить вместе с нашей Родиной, внутри её новых поколений — вечно. Первейшие же свидетельства того, как, прежде всего, духовно выжил наш народ, дают разностильные, но одинаково массовые (часто — на десятки тысяч опрошенных) и репрезентативные социологические опросы, которые все постсоветские годы и особенно усердно в последнее время проводились в России. Опросы в итоге дают одинаковую картину абсолютного консенсуса в историческом сознании нашего народа по самым важным событиям в отечественной истории.
Первый и фундаментальный её пункт — Великая Победа 9 мая 1945 года: все годы и уже десятилетия социологических наблюдений, опросов дают примерно стабильные данные. Особенно в связи с новой и живой, подлинной народной традицией огромного праздничного шествия потомков победителей в Великой Отечественной войне с именами и фотографиями их предков (участников войны на фронте и в тылу) в руках, получившего точное название «Бессмертного полка». Так вот: доля верных наследников Дня Победы и сторонников (среди них — и непосредственных участников) «Бессмертного полка» колеблется все эти годы вокруг твёрдых 90% опрошенных.
Социологически кратно подтверждён и следующий факт: те же 90% неизменно поддерживают состоявшееся — при массовом энтузиазме всего нашего народного большинства — возвращение по итогам референдума 2014 года (с ещё большим результатом!) в состав матери-России героических Севастополя и Крыма.
Принципиально важно, наконец, и то, что — также по актуальному многодесятитысячному опросу жителей России — более 90% жителей России категорически отвергают оживившиеся претензии Японии на Курильские острова и утверждают их неотъемлемую принадлежность России. Всё это — более чем общенациональный консенсус, непрерывно и неизменно стоящий выше социальных, этнических, партийных, культурных и прочих различий. Это живой голос нашей общей истории и нашего единого народа. Видеть этот консенсус, чувствовать его, отражать его, служить ему лично — высшее счастье.
Ещё важнее — ежедневно словом и делом вести принципиальную борьбу в защиту этого консенсуса: День Победы, Крым и Севастополь, Курилы. Уверен, что автор настоящей книги — опытнейший японист, исследователь и практик, неутомимый авторитетный публицист, доктор исторических наук Анатолий Аркадьевич Кошкин — полностью разделяет это счастье. Скажу больше: А. А. Кошкин стоит в самом первом ряду наших борцов за российские Курильские острова. За ним — общенациональный консенсус, за ним — Родина, за ним — наша вечная Россия, которая сквозь все гибели возрождается, как феникс.
М. А. Колеров, кандидат исторических наук, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса