Кишинёв, , 16:09 — REGNUM У мэрии Кишинёва заканчиваются запасы продуктов питания и других вещей для беженцев с Украины. Об этом 1 марта сообщил в своём телеграм-канале мэр столицы Молдавии Ион Чебан.

Ион Чебан Privesc.Eu Moldova

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

«За последние несколько дней беженцам по всей стране, в том числе находящимся на таможне, были переданы тысячи вещей первой необходимости, — написал Чебан. — Мэрия просит помощи у всех».

Глава города также написал, что для оказания помощи беженцам задействовано максимально возможное число сотрудников мэрии. Также в пунктах приёма работают до 200 волонтёров.

Стоит отметить, что с начала спецоперации по защите Донбасса на Украине в Молдавию прибыло более 70 тыс. украинских граждан. Их размещают во всех регионах страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кишинёве отменили празднование Мэрцишора