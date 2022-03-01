Курган, , 16:04 — REGNUM В Курганской области за сутки на 1 марта с коронавирусной инфекцией госпитализирован 138 человек, выписались по выздоровлению 1966. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего за сутки выявлено 1003 заражённых коронавирусом курганцев, на 17 человек больше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 1 марта выявлено 87 623 случая заражения коронавирусом, выздоровели 72 400 человек, скончались 1190 пациента (на 12 человек больше, чем днём ранее).

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